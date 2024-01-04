Минувшей ночью страшные взрывы прогремели в Курахово, пишет Politeka.net.
«Центр Курахово – под ракетным ударом. Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кофейню. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки», – сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.
На кадрах можно увидеть, что разрушения очень значительные.
Напомним, 31 декабря российские захватчики, обстреляв Курахово, попали в отделение центральной городской больницы, где на момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.
Пострадали пять человек.
Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура.
Российские захватчики пытаются продвинуться к Курахово, но, по мнению некоторых экспертов, перспектива их быстрого прорыва минимальна.
«Угроза, безусловно, есть, но следует понимать, в какой перспективе. Это примерно чуть более 15 километров от Марьинки. В Курахово находятся наши линии обороны, рубежи, которые россиянам нужно будет прорывать…», - подчеркивал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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