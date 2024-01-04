Российские оккупанты не останавливаются ни перед чем, уничтожая украинские города, превращая в пепел жилые дома.

Минувшей ночью страшные взрывы прогремели в Курахово, пишет Politeka.net.

«Центр Курахово – под ракетным ударом. Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кофейню. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки», – сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.

На кадрах можно увидеть, что разрушения очень значительные.

Напомним, 31 декабря российские захватчики, обстреляв Курахово, попали в отделение центральной городской больницы, где на момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.

Пострадали пять человек.

Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура.

Российские захватчики пытаются продвинуться к Курахово, но, по мнению некоторых экспертов, перспектива их быстрого прорыва минимальна.

«Угроза, безусловно, есть, но следует понимать, в какой перспективе. Это примерно чуть более 15 километров от Марьинки. В Курахово находятся наши линии обороны, рубежи, которые россиянам нужно будет прорывать…», - подчеркивал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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