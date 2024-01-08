Главнокомандующий ВСУ Вавлерий Залужный сделал заявление после новой массированной ракетной атаки по территории Украины.

Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 8 января противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Всего, по словам Валерия Залужного, было зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника

«Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях», - говорится в новом заявлении Залужного.

В итоге защитникам неба над Украиной удалось уничтожить 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

По словам Валерия Залужного, враг запустил по Украине 8 ударных БпЛА, 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22, 6 баллистических ракет «Искандер-М», две управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Тем временем спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.

Есть жертвы и раненые.

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