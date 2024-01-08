Як пише Politeka.net з посиланням на МВС, у Запоріжжі ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей постраждали.

Під атакою була Дніпропетровщина - у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами.

Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.

Крім того, за попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.

Також окупанти атакували місто Зміїв - зруйновано приватний будинок.

«Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває», - йдеться у повідомленні МВС.

Кілька вибухив пролунало у Хмельницькій області. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські.

ОНОВЛЕНО:

У Запоріжжі станом на зараз кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

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