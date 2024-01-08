Как пишет Politeka.net со ссылкой на МВД, в Запорожье ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. По оперативным данным, три человека пострадали.

Под атакой была Днепропетровщина - в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. В общей сложности к медикам обратились 20 человек, из которых 4 детей. Повреждены жилые дома.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Уничтожен частный дом и в Кривом Роге – три человека могут находиться под завалами.

Также разрушениям подвергся торгово-развлекательный центр.

Кроме того, по предварительным данным, оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара. Повреждены предприятие и учебное заведение, один человек пострадал.

Также оккупанты атаковали город Змиев - разрушен частный дом.

«Спасатели освободили из-под завалов двух человек, еще один человек может быть заблокирован. Спасательная операция продолжается», – говорится в сообщении МВД.

Несколько взрывов раздалось в Хмельницкой области. На местах ударов работают спасатели и полицейские.

ОБНОВЛЕНО:

В Запорожье по состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

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