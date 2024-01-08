Міністерство енергетики України терміново звернулося до українців з актуальною інформацією щодо ситуації в енергосистемі на тлі суттєвого зниження температури.

В Міненерго підкреслили, шо інформація стосується всіх українців, пише Politeka.net.

«Через зниження температури та початок робочого тижня зростає навантаження на енергосистему. Нагадуємо, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години)», - повідомили в Міненерго.

Українців попередили, що у разі значного зростання споживання можливий незначний дефіцит обсягом від 1 до 3% від добового споживання. Для його покриття є необхідні інструменти.

«Однак, аби цього не сталося, варто споживати електроенергію відповідально», - зазначили в Міненерго.

Також зазначається, що станом на 9:00 годину дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Для покриття потреб споживачів та промисловості використовується електроенергія, вироблена українськими електростанціями, та імпорт із сусідніх країн.

«Після ремонтів до роботи підключено 5 одиниць генеруючого обладнання», - додали в Міненерго.

Також зазначається, що внаслідок погіршення погодних умов відключались високовольтні лінії ПЛ 150 на Дніпропетровщині - знеструмлювались побутові споживачі та об’єкти промисловості.

"Споживачів частково заживлено, тривають роботи з відновлення електропостачання", - пояснили в Міненерго.

Також через негоду відключалась ПЛ 150 в Кіровоградській області – усіх споживачів заживлено за резервом.

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