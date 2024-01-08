Министерство энергетики Украины срочно обратилось к украинцам с актуальной информацией о ситуации в энергосистеме на фоне существенного понижения температуры.

В Минэнерго подчеркнули, что информация касается всех украинцев, пишет Politeka.net.

«Из-за понижения температуры и начала рабочей недели растет нагрузка на энергосистему. Напоминаем, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часа)», - сообщили в Минэнерго.

Украинцев предупредили, что при значительном росте потребления возможен незначительный дефицит в объеме от 1 до 3% от суточного потребления. Для его покрытия есть нужные инструменты.

"Однако, чтобы этого не произошло, следует потреблять электроэнергию ответственно", - отметили в Минэнерго.

Также отмечается, что по состоянию на 9:00 час дефицита электроэнергии в энергосистеме не зафиксирован. Для покрытия потребностей потребителей и промышленности используется электроэнергия, производимая украинскими электростанциями, и импорт из соседних стран.

«После ремонтов к работе подключено 5 единиц генерирующего оборудования», – добавили в Минэнерго.

Также отмечается, что в результате ухудшения погодных условий отключались высоковольтные линии ВЛ 150 в Днепропетровской области - обесточивались бытовые потребители и объекты промышленности.

"Потребители частично заживлены, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - пояснили в Минэнерго.

Также из-за непогоды отключалась ВЛ 150 в Кировоградской области – все потребители заживлены по резерву.

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