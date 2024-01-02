Валерій Залужний у своєму новому зверненні повідомив, що ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому

За словами Залужного, атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти.

«Основний напрямок удару – столиця України. У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною... », - зазначив Валерій Залужний.

Потім, уранці, ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС.

«16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55», - розповів Валерій Залужний.

Було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також, каже Валерій Залужний, противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

«За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів», - підкреслив Валерій Залужний

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі - 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

«Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за роботу!», - звернувся Валерій Залужний до захисників.

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