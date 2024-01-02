Валерий Залужный в своем новом обращении сообщил, что враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад.

По словам Залужного, атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты.

«Основное направление удара – столица Украины. В первой волне атаковали «шахедами» с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БПЛА «Shahed-136/131» были уничтожены противовоздушной обороной...», - отметил Валерий Залужный.

Затем утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС.

"16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55", - рассказал Валерий Залужный.

Были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинджал» из истребителей МиГ-31К.

Также, говорит Валерий Залужный, противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами «Калибр», а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

«По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов», – подчеркнул Валерий Залужный.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей - 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинджал»; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 из 3 крылатые ракеты «Калибр».

«Благодарю наших воинов противовоздушной обороны за работу!», - обратился Валерий Залужный к защитникам.