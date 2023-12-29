За словами Валерія Залужного, сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

«На жаль, є загиблі та постраждалі», - повідомив Валерій Залужний.

Залужний розповів, що спочатку окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку.

«Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131»», - уточнив Валерій Залужний.

Згодом, близько третьої години ночі ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

За словами Валерія Залужного, з Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час, розповів Валерій Залужний, окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

Згодом, о 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Крім того, із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

«За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА», - уточнив Валерій Залужний.

За словами Валерія Залужного, українським захисникам вдалося знищити 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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