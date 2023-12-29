По словам Валерия Залужного, сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине.

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», - сообщил Валерий Залужный.

Залужный рассказал, что сначала оккупанты традиционно атаковали «шахедами» с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении.

«Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА «Shahed-136/131»», – уточнил Валерий Залужный.

Впоследствии, около трех часов ночи враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубеже пуска около 6.00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

По словам Валерия Залужного, из Курской области около 05.00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В то же время, рассказал Валерий Залужный, оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России.

Впоследствии, в 6.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Кроме того, из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

"По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА", - уточнил Валерий Залужный.

По словам Валерия Залужного, украинским защитникам удалось уничтожить 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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