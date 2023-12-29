Сегодня российские захватчики нанесли один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины.

Как сообщают в КГВА, враг применил баражирующие боеприпасы типа «Shahed», крылатые ракеты Х-22/Х-32, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555, аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с Миг-31К. В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов.

«Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей», - рассказали в КГВА.

Тако, повреждено здание станции метро Лукьяновская.

В Подольском районе в результате атаки произошло возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2.

В Святошинском р-не зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома; возгорание трех автомобилей.

В Шевченковском р-не возгорание в недостроенном бизнес-центре; повреждение жилого дома, возгорание на территории гаражей, пожар на территории складских помещений, на территории нежилой застройки.

В Дарницком р-не в результате атаки повреждения жилого многоэтажного дома и одного частного дома.

На данный момент в столице известно о двух погибших и 18 пострадавших.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в результате попадания вражеской ракеты в крышу здания недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи).

«Произошли единичные возгорания на крыше», - добавил Кличко.

Добавим, что около 110 ракет выпустила российская армия во время утренней атаки на Украину. Россия применила почти все, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Большинство из них сбили силы ПВО.

По состоянию на данный момент: 12 погибших и более 75 раненых в результате ракетной атаки врага, сообщили в МВД.

ОБНОВЛЕНО:

Уточнение последствий ракетного удара по Киеву В Подольском районе, где возник возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.

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Также сообщалось, что россияне накрыли огнем улицы с людьми.