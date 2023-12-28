Захватническая армия обстреляла Волчанск Харьковской области, сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

Как рассказали правоохранители, враг нанес удар по городу предварительно из РСЗО.

«В настоящее время местные жители находились возле пункта выдачи продуктов. Также на проезжей части после прилета вспыхнул легковой автомобиль», - сообщили правоохранители.

На данный момент известно, что в результате атаки погиб один человек. Женщина 1957 года рождения, местная жительница, получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

"Также есть пострадавшие, их количество уточняют", - сообщили в МВД Украины.

Ранее в Сети появились кадры авто, которое превратилось в факел после атаки на Волчанск.

Добавим, что враг также атаковал с. Глушковка Купянского района.

В результате атаки ранена 72-летняя женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Разрушен один дом, три повреждены.

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