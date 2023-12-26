Для окупантів втрата такого корабля є величезною проблемою, пише Politeka.net.

За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний опір» Олександра Коваленка, БДК «Новочеркаськ» належить до проекту 775 великих десантних кораблів, які будувалися в СРСР на верфі в Гданську. Сам же БДК-46 "Новочеркаськ" ставився до одним з найновіших зразків цієї серії, будучи прийнятим до складу флоту 1987 року.

«На сьогоднішній день росія не має повноцінної заміни БДК проекту 775 і максимально експлуатує дані кораблі, кожна втрата яких для неї непоправна і не менш болісна, ніж втрата бойового корабля типу корвет або навіть фрегат», - підкреслив Коваленко у своєму телеграм-каналі.

Аналітик також нагадав, що БДК "Новочеркаськ" отримав попередження від Всесвіту ще 24 березня 2022 року, коли в порту тимчасово окупованого Бердянська потрапив під удар.

«Тоді було знищено БДК «Саратов», а ось «Новочеркаську» з пошкодженнями, але вдалося втекти.

Додамо, що у Росії підтвердили пошкодження корабля «Новочеркаськ».

"Новочеркаськ" (БДК-46) - великий десантний корабель проекту 775, що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

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