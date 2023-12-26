Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Підкреслюється, що Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці.

Навчання відбудуться з 25-го по 28-ме грудня.

Повідомляється, що навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

«За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи», - попередили в КМВА.

Підкреслюється, що навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

Також зазначається, що війна не закінчилася і загрози для столиці і її мешканців досі існують.

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