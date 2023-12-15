У більшості випадків порушники цієї заборони одержують штрафи, але є більш суворе покарання.

Українцям нагадали про штрафи за використання піротехніки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну зафіксовано принаймні 21 випадок покарання за використання піротехніки, як свідчать дані Опендатабот.

У більшості випадків порушники цієї заборони отримують штрафи від 54 грн до 34 000 гривень. Деякі суди порушникам призначають виправні роботи, наприклад, на Полтавщині особі присуджено 40 годин громадських робіт за використання піротехніки.

Також є більш серйозні покарання, включаючи позбавлення волі. Наразі зафіксовано чотири таких випадки, з найсуворішим покаранням у вигляді ув’язнення на 5 років та 3 місяці. У інших ситуаціях порушників чекали "умовні" терміни на два роки та рік.

У всіх випадках використання феєрверків відбувалося під впливом алкоголю у людних місцях або з вікна житлового будинку. Найбільше порушень фіксували в Києві, на Дніпропетровщині, Одеській та Харківській областях.

Важливо відзначити, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено заборону на використання піротехнічних засобів. З листопада 2023 року діє закон, який забороняє продаж та використання більшості піротехнічних виробів, включаючи феєрверки.

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