В большинстве случаев нарушители этого запрета получают штрафы, но есть более суровое наказание.

Украинцам напомнили о штрафах за использование пиротехники во время войны. С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину зафиксирован как минимум 21 случай наказания за использование пиротехники, как свидетельствуют данные Опендатабот.

В большинстве случаев нарушители этого запрета получают штрафы от 54 грн. до 34 000 гривен. Некоторые суды нарушителям назначают исправительные работы, например, на Полтавщине присуждено 40 часов общественных работ за использование пиротехники.

Также есть более серьезные наказания, включая лишение свободы. В настоящее время зафиксировано четыре таких случая, с самым суровым наказанием в виде заключения на 5 лет и 3 месяца. В других ситуациях нарушителей ждали "условные" сроки два года и год.

Во всех случаях использование фейерверков происходило под влиянием алкоголя в людных местах или из окна жилого дома. Больше всего нарушений фиксировали в Киеве, Днепропетровщине, Одесской и Харьковской областях.

Важно отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину был установлен запрет на использование пиротехнических средств. С ноября 2023 года действует закон, запрещающий продажу и использование большинства пиротехнических изделий, включая фейерверки.

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