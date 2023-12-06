Штраф, де відсутня відповідний знак, становить 3000 гривень за перший випадок та 15 000 гривень за кожне порушення протягом року.

Українські заклади громадського харчування, такі як кафе, бари і ресторани, зобов'язані дотримуватися заборони на куріння в приміщеннях. Якщо в закладі відсутня відповідна інформація у вигляді попереджувального знака "Куріння заборонено", ініціативи можуть бути вжиті для повідомлення відвідувачів про заборону куріння. Як повідомили у Держпродспоживслужби, штраф чекає також курців.

Для інформування тих, хто може бути несвідомим про обмеження, у всіх приміщеннях різних форм власності повинен бути розміщений відповідний знак, на якому зазначено: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!"

За невиконання вимоги власникам закладів загрожує штраф у розмірі 1000 гривень.

Якщо в закладі помічені попільнички чи інші атрибути, пов'язані з курінням, на видному місці, можна надіслати скаргу, виконавши такі кроки:

Зробіть фотографії порушення.

Визначте найменування та адресу закладу, щоб заповнити звернення.

Надішліть скаргу до Держпродспоживслужби.

Штраф для закладів, де відсутній відповідний знак, складає 3000 гривень за перший випадок і 15 000 гривень за кожне подальше порушення протягом року.

За порушення заборони куріння на недозволеному місці може бути виставлений штраф від 51 до 170 гривень. При повторному порушенні протягом року сума штрафу зростає від 170 до 340 гривень. Відзначимо, що згідно із Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", кожен громадянин має право на бездимне середовище, і обмеження стосуються не лише тютюнових виробів, але й сигарет для нагрівання та відповідних пристроїв.

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