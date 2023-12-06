Штраф, где отсутствует соответствующий знак, составляет 3000 гривен за первый случай и 15 000 гривен за каждое нарушение в течение года.

Украинские заведения общественного питания, такие как кафе, бары и рестораны, обязаны соблюдать запрет на курение в помещениях. Если в заведении отсутствует соответствующая информация в виде предупредительного знака "Курение запрещено", инициативы могут быть приняты для уведомления посетителей о запрете курения. Как сообщили в Госпродпотребслужбы, штраф ждет также курильщиков.

Для информирования тех, кто может быть бессознательным об ограничении, во всех помещениях разных форм собственности должен быть размещен соответствующий знак, на котором указано: Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!"

За невыполнение требования владельцам заведений грозит штраф в размере 1000 гривен.

Если в заведении замечены пепельницы или другие атрибуты, связанные с курением, на видном месте, можно отправить жалобу, выполнив следующие шаги:

Сделайте фотографии возбуждения.

Укажите наименование и адрес заведения, чтобы заполнить обращение.

Отправьте жалобу в Госпродпотребслужбу.

Штраф для заведений, где отсутствует соответствующий знак, составляет 3000 гривен за первый случай и 15 000 гривен за каждое нарушение в течение года.

За нарушение запрета курения на неположенном месте может быть выставлен штраф от 51 до 170 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается от 170 до 340 гривен. Отметим, что согласно Закону Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному воздействию на здоровье населения", каждый гражданин имеет право на бездымную среду, и ограничения касаются не только табачных изделий, но и сигарет для нагрева и соответствующих устройств.

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