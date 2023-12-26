Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Подчеркивается, что группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы.

Учения пройдут с 25-го по 28-е декабря.

Сообщается, что обучение предполагает развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

«По условиям, происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия», - предупредили в КГВА.

Подчеркивается, что обучение имеет задачу - усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

Также отмечается, что война не закончилась и угрозы столице и ее жителям до сих пор существуют.

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