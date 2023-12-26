Як повідомляє Politeka.net, разом із законопроєктом про нові правила мобілізації Кабмін вніс до Ради законопроект, яким посилює відповідальність.

Ініційовано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення.

Так, згідно з ним за порушення призовниками правил військового обліку — штраф від 8 500 до 17 000 гривень.

А от за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф вже від 25 500 до 34 000 гривень для громадян і від 34 000 до 85 000 гривень для посадовців.

За порушення цього законодавства в особливий період (наприклад, воєнний стан) штраф становитиме від 34 000 до 51 000 гривень для громадян і від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців.

Також, згідно з новим законопроєктом відмова від проходження ВЛК буде каратися від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше з’явився текст законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, згідно з ним, повістки про виклик до ТЦК та СП можуть надсилати і через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Під час мобілізації усі громадяни України з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх ТЦК. Крім того, громадяни повинні будуть зареєструватися в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста, проходити медогляд, бути за викликом до ТЦК у строки та місце, зазначене у повістці.

Законопроєкти викликили хвилю обговорень в мережі.

Крім усього іншого, українців шокували суми нових штрафів.

«Ви взагалі знає, які у людей зарплати? На такий штраф за пів року звичайний роботяг не заробить...»,

«15000-30000 грн, звідки у людей зараз такі гроші, прокиньтеся, "рада"...»,

«А Шмигаль, якіи тіпа керує економікою, точно знає, що в громадян є такі гроші на штрафи?».

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