Как сообщает Politeka.net, вместе с законопроектом о новых правилах мобилизации Кабмин внес в Раду законопроект, усиливающий ответственность.

Инициирован законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения.

Так, согласно ему за нарушение призывниками правил военного учета - штраф от 8 500 до 17 000 гривен.

А вот за нарушение законодательства об обороне, военной обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию — штраф уже от 25 500 до 34 000 гривен для граждан и от 34 000 до 85 000 гривен для должностных лиц.

За нарушение этого законодательства в особый период (например, военное положение) штраф будет составлять от 34000 до 51000 гривен для граждан и от 153000 до 204000 гривен для должностных лиц.

Также, согласно новому законопроекту, отказ от прохождения ВЛК будет наказываться от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее появился текст законопроекта о мобилизации. В частности, согласно ему, повестки о вызове в ТЦК и СП могут посылать и через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Во время мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК. Кроме того, граждане должны будут зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, быть по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке.

Законопроекты вызвали волну обсуждений в сети.

Помимо всего прочего украинцев шокировали суммы новых штрафов.

«Вы вообще знаете, какие у людей зарплаты? На такой штраф за полгода обычный работяг не заработает...»,

«15000-30000 грн, откуда у людей сейчас такие деньги, проснитесь, "совет"...»,

«А Шмигаль, который типа руководит экономикой, точно знает, что у граждан есть такие деньги на штрафы?».

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