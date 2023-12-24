В Україні існує можливість, що банки без попередження можуть блокувати рахунки громадян у випадку виявлення підозрілих фінансових операцій. Автоматизована система фінансового моніторингу працює автоматично і може визначити будь-яку операцію як потенційно ризиковану.

Користувачі на форумах активно обговорюють скарги на блокування рахунків, іноді без попередження. Усі українські банки можуть здійснювати блокування рахунків через порушення правил фінансового моніторингу, і навіть у випадку, якщо клієнт не усвідомлював порушення, банк автоматично проводить перевірку транзакцій, визначаючи їх як "ризиковані".

Причинами блокування може бути навіть обмін криптовалюти та отримання коштів з рахунку, який раніше використовували шахраї. Банки також можуть блокувати будь-яку "нетипову" операцію, таку як великі готівкові зняття. Особливо велику увагу приділяють операціям, пов'язаним із політично значущими особами.

Банки, які порушують правила фінансового моніторингу, підлягають штрафам, що зумовлює їхню зобов'язаність систематично перевіряти транзакції. За останній час кількість штрафів зросла. Крім того, картку можуть заблокувати за неоновлені або неправдиві дані, а також в разі наявності арешту виконавчою службою або невідповідності походження коштів фізичної особи. Важливо звертати увагу на такі аспекти блокування:

Зняття великої суми готівки в регіоні, де клієнт зазвичай не перебуває;

Здійснення великих онлайн-покупок, особливо вночі;

Отримання та виведення готівки з картки великою сумою;

Операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. гривень;

Транзакції на суму 400 тис. гривень і більше.

Джерело: OBOZ.UA

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