В Украине существует возможность, что банки без уведомления могут блокировать счета граждан в случае выявления подозрительных финансовых операций. Автоматизированная система финансового мониторинга работает автоматически и может определить любую операцию потенциально рискованную.

Пользователи активно обсуждают жалобы на блокирование счетов, иногда без предупреждения. Все украинские банки могут осуществлять блокировку счетов из-за нарушения правил финансового мониторинга, и даже в случае, если клиент не осознавал нарушения, банк автоматически проводит проверку транзакций, определяя их как "рискованные".

Причинами блокировки может быть даже обмен криптовалюты и получение средств со счета, ранее использовавшегося мошенниками. Банки также могут блокировать любую "нетипичную" операцию, такую ​​как большие наличные снятия. Особенно большое внимание уделяют операциям, связанным с политически значимыми лицами.

Банки, нарушающие правила финансового мониторинга, подлежат штрафам, что обуславливает их обязанность систематически проверять транзакции. За последнее время количество штрафов выросло. Кроме того, карту могут заблокировать за необновленные или ложные данные, а также в случае наличия ареста исполнительной службой или несоответствия происхождения средств физического лица. Важно обращать внимание на следующие аспекты блокировки:

Снятие большой суммы наличных денег в регионе, где клиент обычно не находится;

Совершение крупных онлайн-покупок, особенно ночью;

Получение и вывод наличных с карты большой суммой;

Операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;

Транзакции на сумму 400 тыс. гривен и больше.

Источник: OBOZ.UA

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