Для оккупантов потеря такого корабля является огромной проблемой, пишет Politeka.net.

По словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, БДК «Новочеркасск» относится к проекту 775, больших десантных кораблей, строившихся в СССР на верфи в Гданське. Сам же БДК-46 "Новочеркасск" относился к одним из наиболее новых образцов данной серии, будучи принятым в состав флота в 1987 году.

«На сегодняшний день у россии нет полноценной замены БДК проекта 775 и максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для нее невосполнимая и не менее болезненная, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат», - подчеркнул Коваленко в своем телеграм-канале.

Аналитик также напомнил, что БДК "Новочеркасск" получил предупреждение от Вселенной ещё 24 марта 2022, когда в порту временно оккупированного Бердянска попал под удар.

«Тогда, был уничтожен БДК "Саратов", а вот "Новочеркасску", с повреждениями, но удалось сбежать.

Добавим, что в России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск».

"Новочеркасск" (БДК-46) – крупный десантный корабль проекта 775, находящийся на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

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