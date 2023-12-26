Стало відомо, як і коли корабель «Новочеркаськ» потрапив під удар, пише Politeka.net.

Так, в Повітряних силах ЗС України повідомили, що корабель «Новочеркаськ» було уражено близько 02.30 26 грудня. Підірвали корабель ракетами.

«Тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Результат – «на ліцо», - зазначили в Повітряних Силах України.

"Новочеркаськ" (БДК-46) - великий десантний корабель проекту 775, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Згідно з неофіційними даними, корабель міг перевозити «Шахеди».

Додамо, що минулої ночі ворог атакував Україну 19-тьма «Шахедами» із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарська – рф.

В результаті протиповітряного бою було знищено 13 «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

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