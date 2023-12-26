Стало известно, как и когда корабль «Новочеркасск» попал под удар, пишет Politeka.net.

Так, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что корабль «Новочеркасск» был поражен около 02:30 26 декабря. Подорвали корабль ракетами.

«Тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск» в Феодосийском районе. Результат – «на лицо», - отметили в Воздушных Силах Украины.

"Новочеркасск" (БДК-46) – крупный десантный корабль проекта 775, находящийся на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

Согласно неофициальным данным, корабль мог перевозить "Шахеды".

Добавим, что минувшей ночью враг атаковал Украину 19 «Шахедами» из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарская – РФ.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 13 "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Последние новости Украины:

Терять нельзя – назван участок, где ситуация стремительно ухудшается.

Оккупанты прут на Авдеевку изо всех сил – как изменилась ситуация на поле боя.

Важные изменения на фронте – генерал сообщил детали.