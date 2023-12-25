Російський окупанти наступають на різних напрямках, нові важливі подробиці з поля бою.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках.

Окупанти проводять активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, застосовують керовані авіабомби.

«Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, в підрозділах 1 армійського корпусу. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців», - повідомив бригадний генерал.

Тарнавський подякував українським воїнам воїнам, які сміливими та рішучими діями змушують ворога це робити.

Тарнавський також уточнив, що за минулу добу в полон здалися 8 загарбників.

Додамо, раніше Тарнавський розповів, що ЗСУ зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів та скоротили деякі військові операції через брак західної допомоги.

За його словами, виникла проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими — 122 міліметри, 152 міліметри. І ці проблеми існують по всій лінії фронту.

«Обсяги, які маємо, не є достатніми для нас нині, враховуючи потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ставили перед собою…», - повідомив Тарнавський.

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