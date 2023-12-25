Жорстокі бої за Авдіївку продовжуються, з’явилися свіжі дані з поля бою.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Згідно з оновленими даними, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити місто.

Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог кидає на захоплення Авдіївки багато техніки та особового складу.

"Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", - розповідав очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Згідно з неофіційними даними, подекуди у ворога є нові успіхи.

«Степове - ворог продовжує спроби просунутися північніше села у бік Новобахмутівки. Мінімальні успіхи. У самому Степовому бої тривають на східних околицях. Ворог зміг просунутися метрів на 100. У напрямку Первомайського ворог намагається й надалі просуватися від Водяного та Пісок на південь, схід та північ від селища. Успіхів не мав.

У бік Невельського - ворог просунувся на 200 метрів на пд-сх від селища», - розповів у своєму телеграм-каналі військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, в приватному секторі на півдні міста продовжуються «гойдалки».

«Поки ситуація там нагадує АКХЗ. Ворог може дійти до чергової вулиці, але наше вогневе ураження змушує окупантів відходити. На зараз майже без додаткових втрат території (до того, що було кілька днів тому)», - зазначив кореспондент, додавши, що від садового товариства "Виноградники" ворог намагається розширити зону контролю на захід.

Додамо, у розбитому і понівеченому місті Авдіївка досі залишаються мешканці.

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