Нова трагічна звістка облетіла Україну, пише Politeka.net.

На війні з російськии загарбниками загинув батько трьох дівчаток, турботливий чоловік і відважний воїн Анатолій Аркатов.

Анатолій з дружиною виїхали з Рубіжного, яке потрапило під окупацію.

Сім’я знайшла порятунок у Тернопільскій області.

«Але відсиджуватися чоловік не збирався – повернувся захищати свою країну та свій дім. Служив старшим стрільцем-оператором гірсько-штурмової бригади», - розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Анатолій Аркатов загинув під час виконання бойового завдання в районі Спірного Бахмутського району на Донеччині

Воїн отримав поранення, несумісне з життям.

«Це сталося 15 грудня 2023 року. В останню путь луганського Героя провели живим коридором тернопільці, поховали Анатолія з усіма військовими почестями. Співчуття родині та близьким!», - написав Лисогор в своєм телеграм-каналі.

Проводжали Героя навколішки.

Внаслідок бойових дій Рубіжне майже знищене. Один з промислових центрів Луганщини наразі знаходиться під окупацією.

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