Нова трагічна звістка облетіла Україну, пише Politeka.net.
На війні з російськии загарбниками загинув батько трьох дівчаток, турботливий чоловік і відважний воїн Анатолій Аркатов.
Анатолій з дружиною виїхали з Рубіжного, яке потрапило під окупацію.
Сім’я знайшла порятунок у Тернопільскій області.
«Але відсиджуватися чоловік не збирався – повернувся захищати свою країну та свій дім. Служив старшим стрільцем-оператором гірсько-штурмової бригади», - розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Анатолій Аркатов загинув під час виконання бойового завдання в районі Спірного Бахмутського району на Донеччині
Воїн отримав поранення, несумісне з життям.
«Це сталося 15 грудня 2023 року. В останню путь луганського Героя провели живим коридором тернопільці, поховали Анатолія з усіма військовими почестями. Співчуття родині та близьким!», - написав Лисогор в своєм телеграм-каналі.
Проводжали Героя навколішки.
Внаслідок бойових дій Рубіжне майже знищене. Один з промислових центрів Луганщини наразі знаходиться під окупацією.
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