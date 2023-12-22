Три девочки остались без отца, а молодая женщина стала вдовой.

Новое трагическое известие облетело Украину, пишет Politeka.net.

На войне с российскими захватчиками погиб отец трех девочек, заботливый муж и отважный воин Анатолий Аркатов.

Анатолий с женой выехали из попавшего под оккупацию Рубежного.

Семья нашла спасение в Тернопольской области.

«Но отсиживаться мужчина не собирался – вернулся защищать свою страну и свой дом. Служил старшим стрелком-оператором горно-штурмовой бригады», - рассказал начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Анатолий Аркатов погиб во время выполнения боевого задания в районе Спорного Бахмутского района Донецкой области.

Воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Это произошло 15 декабря 2023 года. В последний путь луганского Героя провели живым коридором тернопольцы, похоронили Анатолия со всеми военными почестями. Соболезнование семье и близким!», - написал Лысогор в своем телеграмм-канале.

Провожали Героя на коленях.

В результате боевых действий Рубежное почти уничтожено. Один из промышленных центров Луганщины находится под оккупацией.

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