Страшні бої не припиняються, ворога вдалося вибити з деяких позицій, але на одному з участків фронту ситуація дуже погіршилася.

Як повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Тільки на на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак», - йдеться у зведенні Генштаба.

На Запорізькому напрямку відбито 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, а на Лиманському вдалося відбити чотири атаки окупантів поблизу Тернів.

За неофіційними даними, ворог мав подекуди просування.

За словами військового кореспондента Богдана Мірошнікова, окупанти просунулися під Бахмутом.

На Авдіївському напрямку окупант мав успіхи у напрямку Очеретиного, північніше Степового та Водяного, у бік Новокалинового.

«Купʼянський, Лиманський - з одного боку, ворог все ще присутній у Синьківці, а з іншого - біля села вдалося його вибити з двох позицій внаслідок контратак. Біля Тернів, Кислівки та Макіївки тривають бої», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Дуже важка ситуація на Мар’їнському напрямку.

«У районі Новомихайлівки ситуація майже критична - ворог тисне на село з трьох боків та готує фінальні штурми одночасно з півдня та півночі від села зустрічними маневрами, одночасно розширючи клин на захід. Тривають важкі бої за вулицю Паризьку у Марʼїнці», - розповів Мірошніков.

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