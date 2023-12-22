Страшные бои не прекращаются, неприятеля удалось выбить с некоторых позиций, но на одном из участков фронта ситуация сильно ухудшилась.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 15 атак", - говорится в сводке Генштаба.

На Запорожском направлении отбиты 7 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного, на Купянском направлении украинские защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, а на Лиманском удалось отбить четыре атаки оккупантов вблизи Тернов.

По неофициальным данным, враг имел кое-где продвижение.

По словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, оккупанты продвинулись под Бахмутом.

На Авдеевском направлении оккупант имел успехи в направлении Очеретиного, к северу от Степного и Водяного, в сторону Новокалинового.

«Купянский, Лиманский - с одной стороны, враг все еще присутствует в Синьковке, а с другой - у села удалось его выбить с двух позиций в результате контратак. Возле Тернов, Кисловки и Макеевки продолжаются бои», - сообщил Мирошников в своём телеграмм-канале.

Очень тяжелая ситуация на Марьинском направлении.

«В районе Новомихайловки ситуация почти критическая – враг давит на село с трех сторон и готовит финальные штурмы одновременно с юга и севера от села встречными маневрами, одновременно расширяя клин на запад. Продолжаются тяжелые бои за улицу Парижскую в ​​Марьинке», - рассказал Мирошников.

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