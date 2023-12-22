Як передає Politeka.net з посиланням на КМВА, це був вже третій поспіль удар по Києву дронами.

Росіяни атакували «Шахедами», намагаючись поцілити в інфраструктуру міста і житлові будинки.

«Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна», -повідомили в КМВА.

За попередніми даними, внаслідок удару двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Наслідки падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі

Крім того, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку.

На щастя, постраждалих немає.

Також падінну уламків сталося в Голосіївському районі.

«Без руйнувань та постраждалих», - повідомили в КМВА.

В КМВА також показали наслідки нової атаки дронів на Київ. Зокрема, розтрощену квартиру в житловому будинку в Соломʼянському районі.

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Ворог атакує "Шахедами" нового зразка.

Також Віталій Кім повідомив про наслідки нового удару.

Крім того, нагадаємо, що ворог концентрує сили - названо напрямок, де буде удар.