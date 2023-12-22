Как передает Politeka.net со ссылкой на КМВА, это был уже третий удар подряд по Киеву дронами.

Россияне атаковали «Шахедами», пытаясь попасть в инфраструктуру города и жилые дома.

«Один из рашистских дронов наделал беды в Соломенском районе Киева. Там, в многоэтажном жилом доме, возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна», - сообщили в КГВА.

По предварительным данным, в результате удара двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, одна из них госпитализирована.

Последствия падения обломков БПЛА в Дарницком районе

Кроме того, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона возник пожар в двухэтажном частном доме.

К счастью, пострадавших нет.

Также падение обломков произошло в Голосеевском районе.

«Без разрушений и пострадавших», – сообщили в КМВА.

В КГВА также показали последствия новой атаки дронов на Киев. В частности, разбитую квартиру в жилом доме в Соломенском районе.

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Враг атакует Киев "Шахедами" нового образца.

Также сообщалось, что Виталий Ким сообщил о последствиях нового удара.

Кроме того, напомним, что враг концентрирует силы - назван участок, где будет удар.