Загарбники йдуть на нові і нові підлості, позбавляючи українців мирного життя, калічачи і вбиваючи.

Чергову страшну атаку пережила Херсонщина, пише Politeka.net. Російські загарбники атакували ударними БпЛА типу «Shahed».

При чому атакують окупанти «Шахедами» нового зразка

"Окупанти останні дні почали масово використовувати "Шахеди" саме нового зразка, чорні “шахеди”. Вони направляються з окупованої лівобережної частини Херсонщини, це відбувається вже другу ніч поспіль", - розповів депутат Херсонської обласної радиСергій Хлань в ефірі телеканалу «Еспресо».

Цілять окупанти по житлових будинках, навчальних закладах.

«Це жахливі вибухи по місту. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста в Херсоні, поруч з промисловою базою», - повідомив Хлань.

За його словами, також окупанти почали збільшувати використання безпілотників, які скидають вибухівку.

Зазначимо, що внаслідок однієї з атак постраждали четверо маленьких херсонців.

13-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги.

А ще троє дітлахів, 2, 4 та 9 років, разом з мамами зараз перебувають у лікарні.

«Під час ворожих ударів діти з батьками перебували вдома, дивилися мультфільми та планували, як зустрічатимуть Новий рік. Їхні оселі знищила росія», - розповіли в Херсонській ОВА.

Крім того, окупанти скинули вибухівку на Берислав.

Внаслідок воєнного злочину постраждав 57-річний чоловік.

Раніше в Повітряних Силах повідомляли, що росіяни почали використовувати чорні «Шахеди».

"... Вони вдосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, ті, які роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційгого сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому", – розповідав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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