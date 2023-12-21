Росіяни наступають на Авдіївській ділянці фронту, дороги буквально устелені підбитою технікою ворога і загиблими окупантами.

Так, російські загарбники знову спробували просунутися на Степове, однак їх було відкинуто, повідомляє Politeka.net з посиланням на DeepState.

«Тривають бої між залізниць північніше Степового, ворог зайняв одну із позицій і намагається закріпитися за підтримки техніки», - йдеться у новому зведенні.

Також повідомляється, що ворог поліз на Первомайське. За попередніми даними атаки вдалося відбити також.

«Ворог намагається зайти на посадки східніше південної частини Мар'їнки, але наша артилерія не дає то здійснити. Важка ситуація в Новомихайлівці, яка може перетворитися у критичну», - повідомили військові аналітики DeepState.

За їхніми словами, дорога з села на Солодке буквально устелена підбитою ворожою технікою та мертвими окупантами.

На Бахматському напрямку ворог продовжує наступати біля Хромового та східніше Іванівського.

На жаль, має успіхи.

«За висоту 215.7 досі тривають бої. Інформація що ворог її зайняв чи зайняв половину села — є виключно їх вологими фантазіями. Південніше Спірного ворог проводить штурмові дії», - розповіли в DeepState.

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