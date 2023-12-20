У новому зведенні Генштаба ЗСУ повідомляється, що за минулу добу відбулося майже 90 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Тільки на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

А от на Авдіївському напрямку відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

«На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника», - повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Згідно з неофіційними даними, на Мар’їнському напрямку ситуація ускладнилася.

«І справа навіть не у тому, що формально ми контролюємо 2% міста. А у тому, що положення Новомихайлівки ускладнилося настільки, що зʼявився ризик втратити селище.

Так, звичайно, це розтягнеться і коштуватиме ворогу занадто дорого.Але тоді сильно ускладниться становище Сил Оборони на стику напрямків - марʼїнського та вугледарського», - повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

На Куп’янському напрямку під Синьківкою українські воїни тримаються, зазначив Мірошніков.

«Окупанти за останній час там серйозно накопичилися та пішли на ще більш масовані штурми. В хід у них йде увесь наявний спектр озброєння. Наші не пасуть задніх. Село є важливим рубіжом оборони, тому легкої прогулянки в окупанта не буде…», - зазначив аналітик.

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