Як повідомляє Politeka.net, минулої ночі відбулася чергова повітряна атака ворога на Київ.
Вона стала п’ятою за грудень і друга поспіль дронами.
«БпЛА, за попередньою інформацією, типу «Shahed», заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області», - повідомили в КМВА.
Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва.
За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв та руйнувань.
Додамо, що сильний вибух вночі пролунав в Кропивницькому.
За словами мешканців міста, звуки вибухів пролунали до оголошення повітряної тривоги.
Повітряна тривога була оголошена вже після.
У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу балістики.
«Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська області - загроза застосування балістичного озброєння!», - йшлось у терміновому попередженні.
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