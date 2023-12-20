Як повідомляє Politeka.net, минулої ночі відбулася чергова повітряна атака ворога на Київ.

Вона стала п’ятою за грудень і друга поспіль дронами.

«БпЛА, за попередньою інформацією, типу «Shahed», заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області», - повідомили в КМВА.

Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва.

За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв та руйнувань.

Додамо, що сильний вибух вночі пролунав в Кропивницькому.

За словами мешканців міста, звуки вибухів пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Повітряна тривога була оголошена вже після.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу балістики.

«Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська області - загроза застосування балістичного озброєння!», - йшлось у терміновому попередженні.

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