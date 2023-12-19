Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини, дорожньо-транспортна пригода трапилась на 68 кілометрі траси Київ-Одеса.
Пошкоджені два легкові автомобілі та вантажівка.
«Відомо про двох загиблих у одному з легковиків», - повідомили в поліції.
На місці трагедії працюють правоохоронці та рятувальники.
За словами очевидців, легковик з людьми розірвало на частини.
Раніше в поліції Київської області повідомили, що автобус зіткнувся із легковиком.
ДТП сталася у Броварах, на перехресті вулиць Героїв України та Героїв Небесної Сотні.
"Попередньо відомо, що водій маршрутного автобуса не встиг вчасно зреагувати, внаслідок чого допустив зіткнення із легковим «Kia», який зупинився перед пішохідним переходом", - розпвіли в поліції.
На щастя, потерпілих немає, легковик зазнав механічних пошкоджень.
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