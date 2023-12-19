Кількість боїв на лінії фронту знову зросла, з’явилися нові дані, як змінилася ситуація.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оновленому зведенні, протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Жорстокі бої продовжуються на Бахмутськом напрямку. Там українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського», - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

Також продовжуються бої на інших напрямках.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що під Авдіївкою ворог має просування.

«Степове - ворогу вдалося просунутися на 500 метрів за останні дні північніше села.

Основний напрямок дій - Очеретине. Безпосередньо обхід Степового з півночі - як додатковий супутній маневр. Біля АКХЗ ворог не просувається. Але вмирає стабільно. Південніше очисних мав невеликі (до 100 метрів) успіхи», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на напрямках Новокалинового і Первомайського атаки ворога успішно стримуються.

А от біля Невельського окупант просунувся на 300 метрів.

«Від промвузла на пд-сх Авдіївки ворог пре далі на приватний сектор і мав успіхи до 400 м», - зазначив Мірошніков.

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Названо місто, яке окупанти хочуть захопити до кінця року.

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Ворог лізе ще більше і намагається просунутися – на якому напрямку.