Окупанти знову посилили штурми, жорстокі бої не стихають ані на мить.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом минулой доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Тільки на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського.

«На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Згідно з неофіційними даними, ворог знову посилив штурми на Авдіївському напрямку.

«Штурмують масовано…», - повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, успіхи у ворога мінімальні – українські воїни вже неодноразово стримували такі штурми.

«Але треба розуміти, що без невеликих втрат території така навала не минається. А ще ворогу треба закріпитися, з чим у них проблеми через наш потужний вогневий вплив. Треба відмітити, що подібні накопичення ворога у тактичному тилу відслідковуються добре, тому наші воїни встигають підготуватися та дати відсіч», - зазначив Мірошніков.

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