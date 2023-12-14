Згідно з даними DeepState, російські загарбники просунулися біля Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська, пише Politeka.net.

У середньому, на думку експертів, ворог посунув лінію фронту на 400-600 метрів.

За оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Тільки на Куп’янському напрямку українські захисники відбили більше 20 атак ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Майже тридцять атак українські воїни відбили східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що у Марʼїнці Донецької області Сили Оборони контролюють лише невеликий клаптик руїн на півночі території, яка колись була містом.

«Там вже рівнина по ландшафту. Жодної вцілілої будівлі. Майже не залишилося будівель, які б не були зруйновані до фундаменту. Але наші воїни ще утримують той невеликий клаптик. Цінуйте це!», - закликав Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

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