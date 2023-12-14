Согласно данным DeepState, российские захватчики продвинулись возле Авдеевки, Марьинки и Купянска, пишет Politeka.net.

В среднем, по мнению экспертов, враг сдвинул линию фронта на 400-600 метров.

По обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Только на Купянском направлении украинские защитники отбили более 20 атак врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Почти тридцать атак украинские воины отбили восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что в Марьинке Донецкой области Силы Обороны контролируют лишь небольшой клочок руин на севере территории, которая когда-то была городом.

«Там уже равнина по ландшафту. Ни одного уцелевшего здания. Почти не осталось построек, которые бы не были разрушены до фундамента. Но наши воины еще удерживают тот небольшой клочок. Цените это!», - призвал Мирошников в своем телеграмм-канале.

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