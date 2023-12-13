Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, у Голосіївському районі було внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

У Дарницькому районі сталася загоряння приватного будинку на площі 400 м2.

У Деснянському районі пожежа спалахнула на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку.

З будинку мешканців евакуювали - врятовано 17 людей, з них 7 дітей.

Ще на двох локарціях у Деснянському районі на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, а також спалахнув приватний житловий будинок – загоряння сталося на площі 2 м2.

«Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд. Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці», - йдетсья у повідомленні КМВА.

На даний момент відомо про 51 постраждалу людину, з них 6 дітей.

«Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків. Усім надана медична допомога», - повідомили в КМВА.

Нагадаємо, один з уламків ракет також впав на територію лікарні.