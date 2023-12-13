В Киеве зафиксировано около десятка случаев падения обломков, враг атаковал столицу ракетами.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА, в Голосеевском районе в результате работы ПВО произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

В Дарницком районе произошло возгорание частного дома на площади 400 м2.

В Деснянском районе пожар вспыхнул на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома.

Из дома жителей эвакуировали - спасены 17 человек, из них 7 детей.

Еще на двух локарциях в Деснянском районе на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.

В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах, а также загорелся частный жилой дом – возгорание произошло на площади 2 м2.

«Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек. Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети — аварийные бригады работают на месте», - говорится в сообщении КМВА.

На данный момент известно о 51 пострадавшем человеке, из них 6 детей.

«Самой старшей – 80 лет, самой молодой – 5 лет. Всем оказана медицинская помощь», – сообщили в КМВА.

Напомним, один из обломков ракет также упал на территорию больницы.