Про те, що зараз відбувається на полі бою розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, пише Politeka.net.

За його словами, два дні тому російські загарбники розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Ворог активно застосовує авіацію.

«Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває», - повідомив Тарнавський.

Українські захисники стійко тримають оборону. Тільки за вчорашній день відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

«Позавчора на авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні», - повідомив Тарнавський.

За його словами, активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Там минулої доби нашими захисниками відбито 14 атак.

А от позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки.

«А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки», - додав Тарнавський.

Тим часом на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

Раніше військовий експерт Іван Ступак повідомив, що завдання росіян на Авдіївському напрямку - відсунути українські війська від Донецьку.

"Сьогодні окупанти тиснуть під Авдіївкою, кладуть безліч людей та техніки. Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони рахують, в найбільш вузькому місці перебити наше сполучення і як вони кажуть: "Авдіївський гарнізон буде оточений", - зазначив Ступак.

Для окупантів важливо захопити Авдіївку перед виборами в Росії, переконаний експерт.