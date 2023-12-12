О том, что сейчас происходит на поле боя рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет Politeka.net.

По его словам, два дня назад российские захватчики начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Враг активно применяет авиацию.

«Управляемые авиабомбы. За двое суток – 19 авиаударов. Нашествие продолжается», - сообщил Тарнавский.

Украинские защитники стойко удерживают оборону. Только за вчерашний день отбиты 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

«Позавчера на авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге», - сообщил Тарнавский.

По его словам, активный враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Там за прошедшие сутки нашими защитниками отбито 14 атак.

А вот позавчера на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки.

«А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки», - добавил Тарнавский.

Тем временем на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Ранее военный эксперт Иван Ступак сообщил, что задача россиян на Авдеевском направлении – отодвинуть украинские войска от Донецка.

"Сегодня оккупанты давят под Авдеевкой, кладут множество людей и техники. Россиянам нужно взять Авдеевку, им осталось 5-6 км, которые они считают, в самом узком месте перебить наше сообщение и как они говорят: "Авдеевский гарнизон будет окружен", - отметил Ступак.

Для оккупантов важно захватить Авдеевку перед выборами в России, убежден эксперт.