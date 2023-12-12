О том, что сейчас происходит на поле боя рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет Politeka.net.
По его словам, два дня назад российские захватчики начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Враг активно применяет авиацию.
«Управляемые авиабомбы. За двое суток – 19 авиаударов. Нашествие продолжается», - сообщил Тарнавский.
Украинские защитники стойко удерживают оборону. Только за вчерашний день отбиты 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.
«Позавчера на авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге», - сообщил Тарнавский.
По его словам, активный враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Там за прошедшие сутки нашими защитниками отбито 14 атак.
А вот позавчера на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки.
«А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки», - добавил Тарнавский.
Тем временем на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
Ранее военный эксперт Иван Ступак сообщил, что задача россиян на Авдеевском направлении – отодвинуть украинские войска от Донецка.
"Сегодня оккупанты давят под Авдеевкой, кладут множество людей и техники. Россиянам нужно взять Авдеевку, им осталось 5-6 км, которые они считают, в самом узком месте перебить наше сообщение и как они говорят: "Авдеевский гарнизон будет окружен", - отметил Ступак.
Для оккупантов важно захватить Авдеевку перед выборами в России, убежден эксперт.