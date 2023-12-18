Про це, як пише Politeka.net, повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Згідно з повідомленням, запуск «Shahed» окупанти робили із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Ворог атакував п’ятьма ударними БпЛА.

«Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», - повідомили в Повітряних Силах.

Додамо, у моніторингових групах повідомляли про рух шахедів через Херсонщину у бік Миколаївщини.

«На тривогу реагуємо оперативно», - закликали українців.

Також стало відомо, що вночі ворог бив з артилерії по Нікополю. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Зазначимо, за деякими даними, на сьогодні у ворога також є майже 1 тис. високоточних далекобійних ракет.

До того ж, рф продовжує їх виробляти.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ України, якщо говорити про аеробалістичні ракети "Кинжал", то цього виду озброєння у росіян не так багато, як інших ракет. Проте ворог не припиняє обстрілювати Україну такими ракетами.

"Ви бачите, що "Кинжали" не часто застосовуються. Був пік у травні-червні, коли вони атакували. Тоді були "Кинжали", балістика і крилаті ракети одночасно. Зараз застосували "Кинжали". Носіїв у них достатньо, але самих ракет не так багато", – підкреслив Ігнат після чергової атаки.

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Також повідомлялось, що росіяни знищили ще одне українське місто.

Крім того, нагадаємо, що ворог стягує сили - де буде новий наступ.