Жорстокі кровопролитні бої не стихають ані на мить, ворог не зважає на свої величезні втрати у живій силі та техніці.

Як йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївку називають справжнім пеклом на землі.

«Якщо і є пекло на землі, воно зараз в районі Авдіївки. Противник активно задіює свої засоби вогневого ураження — і авіацію, і артилерію, бронетехніку останнім часом дедалі частіше став використовувати з метою зламати опір українського гарнізону міста-фортеці Авдіївка. Але противник не бажає враховувати, що ведення боїв у міській забудові, у зоні промислової забудови є найскладнішим видом ведення бойових дій. Плюс наші підрозділи серйозно мотивовані і досить серйозно забезпечені. Ті підрозділи, які нині охороняють і обороняють наші рубежі в районі Авдіївського коксохіму», — казав військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов, коментуючи бої за Авдіївку.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що тривають зустрічні бої біля Степового та на його східних околицях.

За його словами, десь незначно ворог просунувся, десь був зупинений, десь не закріпився та відійшов.

«Очевидно те, що ворог потребує у свіжих силах, бо в лобових атаках запал атакувати швидко закінчується. Біля АКХЗ та очисних окупанти змогли незначно просунутися, переважно у районі ставків. Сам завод під нашим повним контролем.

У напрямку Сєвєрного ворог продовжує як лобові атаки, так і маневри на флангах. Те саме і по Первомайському. Але успіхів або нема, або вони мінімальні», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

У промці на південних околицях Авдіївки, каже військовий оглядач, ворог закріпився, періодично влаштовує безуспішні вилазки у бік приватного сектору.

«Наразі окупант стягує додаткові сили до Новоселівки Другої та Ясиноватої, щоб через деякий час влаштувати нову хвилю потужних штурмів», - попередив Мірошніков.

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