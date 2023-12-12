У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed».

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, безпілотники ворог запускав із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Усього було зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Знищити підрозділам мобільних вогневих груп Сил оборони вдалося дев’ять із них.

«Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині», - розповіли захисники неба над Україною.

Додамо, що у відомому телеграм-каналі «Николаевский Ванек» повідомлялось, що дрони, зокрема, прямували на Одесу.

«Одеський район - найближчими хвилинами буде антимопедна робота, мопеди знову летять у бік Одеси із західного напрямку», - йшлось у повідомленні.

Пізніше з’явилося попередження, що для Одещини загроза поки минулася, але не для інших областей.

«Одеський район поки що видихає, частина табуна, як і повідомлялося, у напрямку на Вінницьку область через Кіровоградську, інша частина табуна через Черкаську область північно-західним курсом у бік Київської області. Загроза по мопедам: Кіровоградська, Черкаська, Вінницька області + південь Київської області», - казав «Ванек».

Згодом «Николавский Ванек» розповів, що цього разу боротьба з «Shahed-136/131» ускладнювалась ще й погодними умовами:

«На тяжкість у збиттях мопедів сьогодні ввечері безпосередньо впливала погода, тобто туман».

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